«الصحة» تزف بشرى سارة بشأن الحصول على لقاح كورونا

تواصل – فريق التحرير:

زفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بشرى سارة بشأن الحصول على لقاحات فيروس كورنا في المملكة.

وأعلنت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، حسب الفئات المستهدفة، وذلك في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودعت الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح عبر الرابط التالي: (أضغط هنا)، كما دعت لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يتم استقبال المسجلين في تطبيق “صحتي” وجدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.