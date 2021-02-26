بالفيديو.. معلم يتابع الدروس عن بُعد مع طلابه أثناء خضوعه لجلسات غسيل الكلى

تواصل – فريق التحرير:

نشرت إدارة تعليم الأفلاج مقطع فيديو لأحد معلميها أثناء شرح الدروس لطلابه عبر منصة مدرستي بالرغم من خضوعه لجلسة غسيل كلى.

وأظهر الفيديو معلم العوق السمعي بتعليم الأفلاج الأستاذ سلطان فهد الصرامي، الذي لم يمنعه المرض عن أداء واجبه، وهو يقدم دروسه ويتفاعل مع طلابه عن بعد بمنصة “مدرستي” أثناء وجوده على جهاز غسيل الكلى داخل المستشفى.

وأشادت الإدارة بتفاني المعلم في أداء واجبه، وعبرت عن إخلاصه قائلة: “همة عالية لم يثنيها المرض”.

وتفاعل مغردون مع الفيديو، حيث قال أحدهم: “ما شاء الله تبارك الله، عسى ربي يوفقه ويجزيه خيراً، ويكتب أجره ويعافيه وجميع مرضى المسلمين”.

وقال آخر: “همة الرجال تهدم الجبال اسأل الله العلي العظيم أن يشفيك”.

وتوالت الدعوات بالشفاء العاجل للمعلم الصرامي، وسط إشادات واسعة بهمته العالية وإخلاصه في أداء عمله.