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«الأرصاد» تتوقع: موجة مطرية جديدة على 11 منطقة يومي السبت والأحد

«الأرصاد» تتوقع: موجة مطرية جديدة على 11 منطقة يومي السبت والأحد
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، معاودة هطول الأمطار يومي السبت والأحد على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز عبر حسابه بتويتر، اليوم الجمعة، أن الأمطار ستهطل على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن الأمطار ستمتد لتشمل أجزاء من مناطق القصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

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