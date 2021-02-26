«الأرصاد» تتوقع: موجة مطرية جديدة على 11 منطقة يومي السبت والأحد

تواصل – فريق التحرير :
توقع المركز الوطني للأرصاد، معاودة هطول الأمطار يومي السبت والأحد على معظم مناطق المملكة.
وأوضح المركز عبر حسابه بتويتر، اليوم الجمعة، أن الأمطار ستهطل على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن الأمطار ستمتد لتشمل أجزاء من مناطق القصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.
بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تعاود فرص هطول#الأمطاريومي#السبتو#الأحدعلى مرتفعات مناطق#عسير#الباحة#مكة_المكرمة#المدينة_المنورةوتمتد لتشمل اجزاء من مناطق#تبوك#الجوف#الحدود_الشمالية#حائل#القصيم#الرياض#الشرقية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/CbnTjF1jxT
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)February 26, 2021