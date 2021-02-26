«أمانة الرياض»: إغلاق سوق اللحوم بالبطحاء بعد تجاهل المسؤولين عنه تطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

تواصل – فريق النحرير :

أغلقت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، سوق اللحوم في البطحاء، وذلك استجابة لبلاغات واردة من مواطنين.

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها على “تويتر”، اليوم، إن مراقبي أمانة منطقة الرياض أغلقوا السوق بعد إصرار المسؤولين عنه على تجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازيّة.

وكانت الأمانة قد أكدت استمرار جولاتها الرقابية اليومية، وتطبيقها للعقوبات النظامية على جميع المنشآت التجارية المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات من قبل الجميع.

وتأتي الجولات الرقابية متكاملة مع مباشرة الأمانة لبلاغات السكّان الواردة على هاتف 940، مثمنة دورهم البارز ومشاركتهم في حماية المجتمع، من خلال التبليغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.