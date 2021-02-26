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إغلاق مقهى مخالف في «جدة» يقدم الشيشة والطلبات بشكل سري من باب جانبي

إغلاق مقهى مخالف في «جدة» يقدم الشيشة والطلبات بشكل سري من باب جانبي
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الشرفية ومشاركة الجهات المعنية مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة حيث جرى مصادرة (50) أرجيلة.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية المهندس سعد القحطاني، أن مراقبي البلدية وأثناء جولاتهم التفتيشية على الأسواق تمكنوا من رصد الموقع المخالف والذي كان يمارس نشاطه بعد إغلاقه مسبقا بشكل سري من خلال فتح باب جانبي، حيث جرى مصادرة كامل الكميات الموجودة في المقهى وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها أمانة جدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتؤكد أمانة محافظة جدة على مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة الإجراءات الاحترازية في المنشآت حفاظاً على الصحة العامة، وتقدم شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي (940).

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