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ما حُكم إخراج عقيقة المولود مالاً للأقارب؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو)

ما حُكم إخراج عقيقة المولود مالاً للأقارب؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، حكم إخراج عقيقة المولود مالا ودفعه لأحد الأقارب.

وقال في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إنه لا يجوز استبدال عقيقة المولود بدفعها مالاً لأحد الأقارب، كون إخراجها صدقة لا يُحقق الحُكم التي شُرعت من أجلها.

وأشار إلى أن العقيقة شرعت حتى يكون المولود صاحبَ بهجة على أهله وأقاربه، وكذلك استفادة المرأة الوالدة وجنينها من طعام العقيقة.

وبيّن أنه في حال التصدق بثمن العقيقة لأحد الأقارب، فلن يعلم أحد بأمر هذه الذبيحة ولن يأكلها أحد أو تأكلها المرأة الوالدة أو يسري غذاؤها للجنين من خلال الرضاعة.

 

 

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