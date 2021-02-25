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«التجارة»: استدعاء 2224 غسالة ملابس لهذا السبب

«التجارة»: استدعاء 2224 غسالة ملابس لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن ‎استدعاء 2,224 غسالة ملابس “HITACHI”، لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم استدعاء 2,224 غسالة ملابس “HITACHI”، منها  912 غسالة تحميل علوي لسعة 10 كجم من نوع SF-P100XA.

وشمل الاستدعاء، 770 غسالة  تحميل علوي سعة 12 كجم من SF-P120XA، بالإضافة إلى 342 غسالة تحميل علوي سعة 10 كجم من نوع SF-H100XA، و200 غسالة تحميل علوي سعة  18 كجم من نوع SF-p100xA.

ودعت وزارة التجارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة من خلال Recalls.sa، و التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء  نقداً.

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