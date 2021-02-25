الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عطل مفاجئ يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر»

عطل مفاجئ يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر»
0

 

تواصل – وكالات:

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق “فيسبوك ماسنجر Messenger”، نت عطل فني في عدد من خدمات التطبيق.

وواجه قرابة 56% من مستخدمي ماسنجر – فيسبوك، مشكلة في استقبال الرسائل، فيما واجه 32% مشكلة في الاتصال بالتطبيق، بينما فشل 11% في تسجيل الدخول للتطبيق.

وأشار موقع “داون ديتكتور” المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن “فيسبوك ماسنجر” عانى بصورة كبيرة من عطل تقني.

وتركزت الأماكن التي واجه مستخدموها مشكلة في “فيسبوك ماسنجر” في أوروبا والشرق الأوسط، ومناطق في شرق آسيا وروسيا.

ولم تصدر شركة “فيسبوك” حتى الآن بيانا توضح فيه طبيعة العطل، أو سببه.

مواد ذات صلة

«فيسبوك ماسنجر» يطلق ميزة جديدة لحماية «الأعين»

«فيسبوك ماسنجر» يطلق ميزة جديدة لحماية «الأعين»

تعرف على كيفية إصلاح تطبيق فيس بوك ماسنجر

تعرف على كيفية إصلاح تطبيق فيس بوك ماسنجر

كيف تقرأ رسائل فيسبوك ماسنجر دون ظهور «تم العرض»؟

كيف تقرأ رسائل فيسبوك ماسنجر دون ظهور «تم العرض»؟

ثغرة في «فيسبوك مسنجر» تتيح تعديل الرسائل بعد إرسالها

ثغرة في «فيسبوك مسنجر» تتيح تعديل الرسائل بعد إرسالها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة