استشاري أمراض معدية: لا يوجد أحد بمأمن من الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

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أكد دكتور سميح غزال، استشاري الأمراض المعدية، أنه لا يوجد أحد بمأمن من الإصابة بفيروس كورونا، مهما كان عمره أو حالته الصحية.

وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” إلى أن أصحاب الفئة العمرية من 65 وما فوق هم الأكثر عرضة للدخول لقسم العناية المركزة والحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا، في ظل ارتفاع معدل الوفيات بين المصابين من هذه الفئة العمرية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 376377.

وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 367323، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6480 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و308 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19). وتضمن القرار السماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، بعد مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس، وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.

وأهابت وزارة الصحة بأفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا (ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، احتقان الحلق، الإسهال، فقدان حاستي الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وأوضحت أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات بجميع مناطق المملكة، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.