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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«المرور» يوضح خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا

«المرور» يوضح خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور خطوات الاستعلام عن معلومات المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”.

ونشر المرور، خطوات الاستعلام عن معلومات المركبات المحجوزة إلكترونيا كالتالي:

• الدخول إلى “أبشر”

• اختيار خدمة المركبات

• اختيار خاصية استعلام المركبة المحجوزة

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم بعد ذلك عرض معلومات المركبة، والتي تضم اسم ومكان الحجز وتاريخ حجزها.

 

 

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