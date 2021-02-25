«المرور» يوضح خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا

تواصل – فريق التحرير:
حددت الإدارة العامة للمرور خطوات الاستعلام عن معلومات المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”.
ونشر المرور، خطوات الاستعلام عن معلومات المركبات المحجوزة إلكترونيا كالتالي:
• الدخول إلى “أبشر”
• اختيار خدمة المركبات
• اختيار خاصية استعلام المركبة المحجوزة
وتابعت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم بعد ذلك عرض معلومات المركبة، والتي تضم اسم ومكان الحجز وتاريخ حجزها.
تعرف على خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"
#المرور_السعوديpic.twitter.com/OdCtUAbpeH
— المرور السعودي (@eMoroor)February 25, 2021