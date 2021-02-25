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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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النيابة العامة تدعو المرشحين على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية

النيابة العامة تدعو المرشحين على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية
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تواصل – فريق التحرير:

تدعو النيابة العامة المرشحين والمرشحات عن طريق المفاضلة المجراة عبر إعلان الوظائف من خلال منصة (جدارة) بتاريخ 4/6/1442 هـ، لإجراء المقابلات الشخصية التي ستعقد بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض.

وتؤكد النيابة العامة في هذا الشأن ضرورة التقيد بالحضور في المواعيد المحددة في البيان المرفق أدناه، مع اصطحاب :
  • أصل بطاقة الهوية الوطنية
  • أصل المؤهل العلمي المتقدم به في (جدارة)

وأنه يتعذر الدخول بدونهما مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا ولن يتم السماح بالدخول الا بعد عرض الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة إجراء المقابلة.

يمكنك الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي (https://bit.ly/3pThLRA )

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