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خلال عام.. أكثر من 700 ألف خدمة قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل للمواطنين والمقيمين

خلال عام.. أكثر من 700 ألف خدمة قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل للمواطنين والمقيمين
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تواصل – فريق التحرير:

‏‏‏يواصل مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، تقديم خدماته الصحية المتكاملة للمواطنين والمقيمين، حيث بلغ مجموع ما تم تقديمه من خدمات خلال العام الماضي 703 آلاف و558 خدمة طبية.

وكشف “تجمع الرياض الصحي الأول” أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 33,230 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 36,873 مستفيدًا، ومركز الحوادث خدماته لـ 560 مستفيداً.

بينما بلغ إجمالي عدد حالات الولادة 311 حالة، وتم إجراء 865 عملية منها 229 من عمليات اليوم الواحد، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4,226. كما أجرى المستشفى خلال نفس الفترة 178,813 فحصًا شعاعيًّا، و448,680 فحصًا مخبريًّا.

‏يذكر أن مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” في العام الماضي، وذلك بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة، واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وذلك لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من العلاج بالمستشفى.

 

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