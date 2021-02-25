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شاهد .. لحظة إطلاق ظباء الريم بمحمية الملك عبدالعزيز

شاهد .. لحظة إطلاق ظباء الريم بمحمية الملك عبدالعزيز
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة إطلاق عدد من ظباء الريم بمحمية الملك عبدالعزيز “التنهاة”.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، قد أعلن أمس الأربعاء، إطلاق مجموعة من ظباء الريم في المتنزهات الوطنية في منطقتي الرياض والقصيم.

وقال المركز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه “ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، يطلق المركز عددا من ظباء الريم في المتنزهات الوطنية في منطقتي القصيم والرياض”.

وأوضح أنه أطلق، في متنزه القصيم الوطني سبعة من ظباء الريم، بينما سيطلق اليوم في متنزه الجرعاء في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، 20 من ظباء الريم.

وأشار المركز إلى أن أهداف إطلاق ظباء الريم تتمثل في تعزيز التوعية والتعليم البيئي، تنويع مصادر الترويح الطبيعي، رفع جاذبية المتنزهات للاستثمار والسياحة البيئية، وتعزيز مبدأ الاستدامة.

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