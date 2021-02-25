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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي أول دعم تطبيقات تقنية المعلومات ، IT Application Support Sr. Specialist
بكالوريوس تقنية معلومات، علوم حاسب أو ما يعادلهم
خبرة 4 سنوات، ويفضل لديهم شهادة (ITIL).
2 – مدير أول دعم الاتفاقيات ، Agreements Support Sr. Manager
درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها
خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذو صلة.
3 – مدير الاتفاقيات والموائمة الاستراتيجية ، Agreements & Strategic alignment Manager
درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها
خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذو صلة.
4 – أخصائي الاتفاقيات والموائمة الاستراتيجية ، Agreements & Strategic alignment Specialist
درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها
خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذو صلة.
5 – مسؤول المراسلات ، Correspondence Officer
بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، مكتبات، أرشفة أو مجال آخر ذو صلة
6 – محاسب ، Accountant
درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية أو ما يعادلهم

– الشروط العامة:

• سعودي الجنسية.

• إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

• إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– وتابعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالرياض، أنه يمكن التقديم، على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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