وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي أول دعم تطبيقات تقنية المعلومات ، IT Application Support Sr. Specialist

بكالوريوس تقنية معلومات، علوم حاسب أو ما يعادلهم

خبرة 4 سنوات، ويفضل لديهم شهادة (ITIL).

2 – مدير أول دعم الاتفاقيات ، Agreements Support Sr. Manager

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذو صلة.

3 – مدير الاتفاقيات والموائمة الاستراتيجية ، Agreements & Strategic alignment Manager

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذو صلة.

4 – أخصائي الاتفاقيات والموائمة الاستراتيجية ، Agreements & Strategic alignment Specialist

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذو صلة.

5 – مسؤول المراسلات ، Correspondence Officer

بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، مكتبات، أرشفة أو مجال آخر ذو صلة

6 – محاسب ، Accountant

درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية أو ما يعادلهم

– الشروط العامة:

• سعودي الجنسية.

• إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

• إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– وتابعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالرياض، أنه يمكن التقديم، على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).