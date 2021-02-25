«متحدث الصحة» عن معدل إصابات كورونا: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في بعض المناطق واستقرارها في البعض الآخر يؤكد أن مرحلة الاستقرار لم يتم الوصول إليها بشكل تام، حيث لا تزال تُرصد تذبذبات وتغيرات مستمرة في خارطة الإصابات في المملكة، الأمر الذي يدعو إلى المزيد من اليقظة والحذر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج.

وأفاد العبدالعالي أن أعداد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في المملكة بلغ 637587 شخصاً، حيث تشهد مراكز تلقي اللقاحات في جميع مناطق المملكة توسعًا وازديادًا، وإقبالًا ملحوظًا، حاثاً الجميع على المبادرة لأخذ اللقاح ليكون الجميع في مأمن بإذن الله.

وأعلن تسجيل 356 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (376377) حالة، من بينها (2574) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (473) حالة حرجة , فيما بلغ عدد المتعافين ولله الحمد (367323) حالة بإضافة (308) حالات تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6480) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة.

ولفت النظر إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7496760 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2008083 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28040237 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13509412) فحصا مخبريا دقيقا.

من جانبه استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء, الآلية المتبعة في استقبال ملفات اللقاحات أولاً بأول من بداية فترة الدارسات السريرية, والتواصل المباشر مع الشركات التي لديها فرصة لتصنيع لقاح فيروس كورونا لتذليل جميع العقبات والترتيب لإجراءات التقديم, وعقد الاجتماعات مع الخبراء والعلماء والفريق العلمي الاستشاري لدراسة البيانات المتوفرة.

وأبرز المسار العام للقاحات المتضمن دراسة جودة المستحضر, ودراسة فعاليته ومأمونيته, وتفتيش المصنع, وتحليل المستحضر, ودراسة التيقظ الدوائي للمستحضر, ودراسة الأخطاء الدوائية للمستحضر, ثم إعداد التقارير النهائية بحيث ترسل الملاحظات للشركة -إن وجدت-, يليها عرض المستحضر على اللجنة الأساسية لتسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها لقبوله أو رفضه.

وأبان أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أجازت لقاحين حتى الآن ( فايزر-بيونتيك , أسترازينيكا), لافتاً النظر أن هناك 4 لقاحات تحت الدراسة سيتم الإعلان حال الموافقة عليها.

وأشار إلى جهود الهيئة في متابعـــة المنشآت فــي تطبيق الإجراءات الاحترازية والخاضعة لرقابتها خلال المدة من 5/ 11 / 2020 حتى 31/ 1 / 2021, حيث تم تنفيذ 13,403 زيارات, رصد خلالها 368 مخالفة على العاملين.

وشدد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء على ضـرورة التزام المنشآت والعاملين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا, وعدم الانجـراف خلف الشائعات التي تنشر في بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق باللقاحات، والحرص على أخذ المعلومة من مصدرها.