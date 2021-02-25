طريقة طلب استرداد مبلغ من تطبيقات حال الشراء بالخطأ (فيديو)

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نشر عبدالعزيز الرشيد، ناشر محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والاجهزة الذكية، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة طلب استرداد مبلغ لتطبيقات أو محتوى قمت بشرائه من Apple.

وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• تفتح موقع آبل

• تدخل بياناتك الخاصة

• تختار خدمة استرجاع مبالغ مدفوعة

• بعدها تختار السبب من القائمة

• ثم تضغط على تم

• ثم تضغط على نكست وتحدد اسم التطبيق ثم submit