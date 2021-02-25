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شاهد.. ولادة «جرو» بذيلين وستة أرجل تثير حيرة الأطباء

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تواصل – وكالات:

وصف أطباء بياطرة ولادة جرو بستة أرجل وذيلين في ولاية أوكلاهوما الأميركية بالأمر الخارق، لأنه يعتقد على الأرجح أنه أول جرو من نوعه يولد على قيد الحياة بهذه الحالة.

ونشر مستشفى للطب البيطري في أوكلاهوما لقطات مصورة للجرو المولود منذ أسبوع، يظهر خضوعه لأول فحص يوم الجمعة الماضي. وفي بيان نشر على فيسبوك قال المستشفى إن الجرو عاش أطول مما كان يعتقد، مقارنة بكلب آخر له مثل هذه التشوهات .
ورغم أن هناك إشارات تشير إلى “درجة من التشوه” في العمود الفقري، فإن الجرو قوي ويتحرك مثل الجرو العادي بحسب الأطباء، إلا أن الكلبة الأم تخلت عن صغيرها ،الذي يتم إرضاعه حاليا بواسطة القارورة.

 

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