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«المصلح»: النجاة من النار مرتكزة وقائمة على أمرين (فيديو)

«المصلح»: النجاة من النار مرتكزة وقائمة على أمرين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن سبل النجاة من النار.

وقال الشيخ المصلح: “إن أمره صلى الله عليه وسلم قومه أن ينقذوا أنفسهم من النار هو دعوة لهم أن يوحدوا الله ويعبدوه وحده لا شريك له، ويتركوا ما كانوا يعبدون من الأوثان ويطيعوا ما جاءهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم”.

وأضاف الشيخ خالد المصلح أن النجاة من النجار مرتكزة وقائمة على هذين الأمرين، على عبادة الله وحده وعلى طاعة رسوله واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم.

 

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