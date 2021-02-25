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شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنيْن وإثيوبي امتهنوا سرقة المركبات وتفكيك أجزائها وبيعها

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنيْن وإثيوبي امتهنوا سرقة المركبات وتفكيك أجزائها وبيعها
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها وبيعها.

وقالت شرطة الرياض في فيديو نشره سناب الداخلية، أن المتهمين اتخذوا موقعاً صحراوياً شرق الرياض مخزناً لسرقاتهم، وعُثر فيه على 8 مركبات مسروقة ومعدتين ثقيلتين، وعدد 10 حاويات من الحديد وكيابل نحاسية و23 ماكينة توليد الطاقة وثلاجتين تبريد كبيرتين، و11 دراجة نارية.

وأشارت إلى أنهم “مواطنين” في العقدين الثالث والرابع من العمر، ومقيم أثيوبي في العقد الثالث من العمر، وقد تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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