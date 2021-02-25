شرطة الشرقية: ضبط مواطن تلفَّظ على رجال الأمن بعد استيقافه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن وثق مقطع فيديو وهو يتلفظ على رجال الأمن على طريق النعيرية – حفر الباطن بعبارات غير لائقة ونشره عبر مواقع التواصل.
وقالت شرطة المنطقة الشرقية عبر فيديو نشره حساب سناب الداخلية، إنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول لمواطن يتلفظ على رجال الأمن بعد استيقافه من رجال الأمن لعدم وجود لوحات على مركبته، فقد تم تحديد هويته.
وأوضحت شرطة الشرقية، أن المقبوض عليه في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.
قسم بالله مابقي إلا ذاك يمسكني😏
قام بالتلفظ على#رجال_الأمنعلى طريق#النعيرية–#حفرالباطنبعبارات غير لائقه وتوثيق ذلك بجواله ونشره ،بعد استيقافه من قبل#أمن_الطرقلعدم وجود لوحات لمركبته.
شرطة المنطقة#الشرقيةحددت هويته وهو#مواطنوقد تم إيقافه#تم_القبض#شكرا_رجال_الامن💪pic.twitter.com/ZH9v4Q1dGB
— فهد اللويحق (@fahedloweehig)February 25, 2021