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هل سيتم اعتماد لقاحات جديدة لعلاج «كورونا»؟.. متحدث «الغذاء والدواء» يجيب  

هل سيتم اعتماد لقاحات جديدة لعلاج «كورونا»؟.. متحدث «الغذاء والدواء» يجيب  
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للغذاء والدواء تيسير المفرج، أن اللقاحات التي أجازتها الهيئة حتى الآن لعلاج فيروس كورونا هي لقاح “فايزر-بيونتيك” ولقاح ” أسترازينيكا”.

 وأضاف “المفرج”، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم، أن الهيئة تعمل الآن على دراسة 4 لقاحات وهي تحت الدراسة والتقييم.

ووجه “المفرج” رسالة للجميع، حيث أوصى بعدم الانجراف خلف الشائعات حول اللقاحات وضرورة أخذ المعلومة من مصدرها، قائلاً: “وعيكم هو اللقاح الأعظم لتجاوز جائحة كورونا”.

ولفت إلى أنه يجب أن تكون الجرعتين من لقاح واحد، منوها بأن الهيئة تتابع بشكل مستمر أعراض ما بعد أخذ لقاح فيروس كورونا حتى يتم أخذ الاجراءات اللازمة.

 

 

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