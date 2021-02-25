الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل وصلت المملكة لمرحلة الاستقرار في منحنى الإصابات بـ«كورونا»؟.. متحدث «الصحة» يرد

هل وصلت المملكة لمرحلة الاستقرار في منحنى الإصابات بـ«كورونا»؟.. متحدث «الصحة» يرد
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنه تم خلال اليومين الماضيين رصد ارتفاع في منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الخميس، أن المملكة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، مؤكدا أنه لابد من بذل المزيد من الجهود.

وأشار إلى أن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالًا عليه – ولله الحمد-، مؤكداً أنه تم إعطاء 639.587 جرعة من لقاح كورونا في المملكة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

ووجه نصيحة مهمة للجميع بشأن عدوى كورونا، قائلا: “ليس هناك  أحد بمأمن من فيروس كورونا، موضحاً أن منحنيات إصابات كورونا لاتزال تستلزم منا استمرار الحذر والمتابعة”.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على أن خطورة الفيروس لا تقتصر على المصابين بالأمراض المزمنة فقط.

 

 

مواد ذات صلة

هل سيتم اعتماد لقاحات جديدة لعلاج «كورونا»؟.. متحدث «الغذاء والدواء» يجيب  

هل سيتم اعتماد لقاحات جديدة لعلاج «كورونا»؟.. متحدث «الغذاء والدواء» يجيب  

رغم تداعيات «كورونا».. المملكة تحقق فائضاً تجارياً بـ164.9 مليار ريال خلال العام الماضي

رغم تداعيات «كورونا».. المملكة تحقق فائضاً تجارياً بـ164.9 مليار ريال خلال العام الماضي

استشاري يوضح عاملين مهمين لانتهاء فيروس كورونا (فيديو)

استشاري يوضح عاملين مهمين لانتهاء فيروس كورونا (فيديو)

الصحة: 3 نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الصحة: 3 نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>