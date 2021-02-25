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عبارة «طبيعي» لا تعني أنه آمن.. «الغذاء والدواء» توضح أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

عبارة «طبيعي» لا تعني أنه آمن.. «الغذاء والدواء» توضح أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية
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تواصل – فريق التحرير :

أصدرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، من الإفراط في تناول المكملات الغذائية منوهة بالأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها تناولها بدون وعي.

وقالت الهيئة، عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المكملات الغذائية تحتوي على مكونات تدعم النظام الغذائي لكن تناولها بإفراط يسبب أضرار صحية.

ووجهت الغذاء والدواء نصائح هامة قبل شراء المكملات الغذائية شملت:

– سؤال مقدمي الرعاية الصحية إذا كان المكمل الغذائي مناسب لعمرك وحالتك الصحية.
– ضرورة قراءة التعليمات الموضحة على العبوة.
– البحث عن المكمل الغذائي على المواقع الغير تجارية كوزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء .
– لا يُسمح بوضع إدعاءات علاجية على المكملات الغذائية كخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة أو علاج أمراض القلب.
– إذا كانت العبوة تحتوي على عبارات مثل “آمنة تماماً، فعال أكثر من الأدوية” ونحوها، فقد تكون هذه العبارات غير صحيحة.

وأكدت الهيئة، أن عبارة “طبيعي” التي تدون على بعض المنتجات لا تعني بأنه آمن.

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