الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جامعة الإمام تفتح باب القبول لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.. رابط وموعد التقديم

جامعة الإمام تفتح باب القبول لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.. رابط وموعد التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

​أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني، للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي المقبل 1443هـ .

وأوضحت عماد الدراسات العليا، أن التقديم يبدأ يوم الأحد 16 رجب 1442هـ الموافق 28 فبراير 2021م حتى نهاية دوام يوم الخميس 27 رجب 1442هـ الموافق 11 مارس 2021م عبر بوابة التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا.

وللاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول (اللائحة الموحدة للدراسات العليا / الجامعة / الأقسام العلمية) والرسوم الدراسية للبرامج المدفوعة وتفاصيل السداد يرجى زيارة بوابة التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا ​ (أضغط هنا).

مواد ذات صلة

«جامعة الملك خالد» تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة

«جامعة الملك خالد» تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة

لحمَلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .. وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

لحمَلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .. وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

«الجامعة الإسلامية» تعلن مواعيد اختبار القبول للمتقدمين على «الماجستير»

«الجامعة الإسلامية» تعلن مواعيد اختبار القبول للمتقدمين على «الماجستير»

تمديد فترة القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد

تمديد فترة القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة