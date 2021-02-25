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قرار عاجل من وزير الموارد البشرية بشأن منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

قرار عاجل من وزير الموارد البشرية بشأن منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
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تواصل – واس:

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتنظيم منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، اعتبارًا من 01 / 08 / 1442 هـ وذلك امتدادًا للتعاون القائم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع كلٍ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس الغرف السعودية متمثلا باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات.

ونص القرار الصادر على ما يلي أولاً: إلغاء الأنشطة الرئيسة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات” اعتباراً من تاريخ 01 / 08 / 1442هـ حسب الجدول التالي: اسم النشاط الحالي، تقنية المعلومات الاتصالات، ثانيًا: استحداث عدد (7) من الأنشطة الرئيسة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات” حسب الجدول التالي وبنسب التوطين الواردة في الملحق لهذا التنظيم: اسم النشاط الجديد، التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات، التشغيل والصيانة للاتصالات، البنية التحتية لتقنية المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، حلول تقنية المعلومات، حلول الاتصالات، أنشطة البريد.

ويأتي هذا القرار لتنظيم عمل منشآت هذا القطاع الهام والحيوي، وتحقيق مستهدفات التوطين من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل المميزة واللائقة بأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل وإجمالي الناتج المحلي.

ويمكن التعرف على كافة تفاصيل هذا التنظيم وملحق نسب التوطين على الأنشطة الرئيسية المستحدثة من خلال الرابط التالي:https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/21022021.pdf.

 

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