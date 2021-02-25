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هل فعالية لقاح «كورونا» تتأثر إيجابياً بزيادة المدة بين الجرعتين؟.. «الصحة» توضح

هل فعالية لقاح «كورونا» تتأثر إيجابياً بزيادة المدة بين الجرعتين؟.. «الصحة» توضح
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تواصل – فريق التحرير :

قالت وزارة الصحة: إن مواعيد التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يتم حسابها للمستفيد بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى له.

وتسائل أحد المواطنين، عن سبب طول الفترة التي تم تحديدها له لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، حيث وصلت إلى 82 يوماً بعد أن كانت 42 يوماً.

من جانبها، أكدت الصحة، في ردها على الاستفسار، أن الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى.

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