«العمار» يوضح 6 فوائد صحية لممارسة الرياضة

تواصل – فريق التحرير:
أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، 6 فوائد لممارسة الرياضة على صحة الإنسان.
وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إن هذه الفوائد هي:-
1- تساعد في حرق السعرات الحرارية وتساعد في إنقاض الوزن
2- تحسين عضلات القلب وضبط ضغط الدم
3-زيادة إفراز الكوليسترول النافع الذي يساهم في تصفية الشرايين ومنع حدوث الجلطات
4- تحسين المزاج
5- زيادة الكتلة العضلية
6- تحسين النوم لمن يعانون الأرق
وأوصى بممارسة الرياضة لمدة 150 ساعة في الأسبوع، أي بما يعادل ساعتين في اليوم.