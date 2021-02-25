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«العمار» يوضح 6 فوائد صحية لممارسة الرياضة

«العمار» يوضح 6 فوائد صحية لممارسة الرياضة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، 6 فوائد لممارسة الرياضة على صحة الإنسان.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إن هذه الفوائد هي:-

1- تساعد في حرق السعرات الحرارية وتساعد في إنقاض الوزن

2- تحسين عضلات القلب وضبط ضغط الدم

3-زيادة إفراز الكوليسترول النافع الذي يساهم في تصفية الشرايين ومنع حدوث الجلطات

4- تحسين المزاج

5- زيادة الكتلة العضلية

6- تحسين النوم لمن يعانون الأرق

وأوصى بممارسة الرياضة لمدة 150 ساعة في الأسبوع، أي بما يعادل ساعتين في اليوم.

 

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