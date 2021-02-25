الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أسعار «النفط» تواصل الارتفاع وتحقق رقماً غير مسبوق منذ أكثر من 13 شهراً

أسعار «النفط» تواصل الارتفاع وتحقق رقماً غير مسبوق منذ أكثر من 13 شهراً
0

تواصل – وكالات:

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب، اليوم الخميس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهراً.

ولقيت أسعار النفط دعما من انخفاض إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس، كذلك لقيت الأسعار دعما من تأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة ، وفقاً لـ “رويترز” .

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام “برنت” 67.49 دولار للبرميل وخام “غرب تكساس الوسيط” 63.67 دولار للبرميل.

مواد ذات صلة

بعد الانخفاض المفاجئ.. «بيتكوين» تنتعش مجدداً وتتخطى الـ50 ألف دولار

بعد الانخفاض المفاجئ.. «بيتكوين» تنتعش مجدداً وتتخطى الـ50 ألف دولار

«السوق المالية»: إحالة 5 أشخاص لـ«النيابة» بتهمة التلاعب والتضليل في تداولات الأسهم

«السوق المالية»: إحالة 5 أشخاص لـ«النيابة» بتهمة التلاعب والتضليل في تداولات الأسهم

كارثة كبرى.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس الأمريكية

كارثة كبرى.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس الأمريكية

نتائج إيجابية مفاجئة .. بيتكوين تحقق رقما قياسيا جديدا

نتائج إيجابية مفاجئة .. بيتكوين تحقق رقما قياسيا جديدا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>