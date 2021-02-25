رغم تداعيات «كورونا».. المملكة تحقق فائضاً تجارياً بـ164.9 مليار ريال خلال العام الماضي

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تمكنت المملكة من تحقيق فائض تجاري قرابة 165 مليار ريال خلال العام الماضي، رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد على حركة التجارة العالمية.

ووفقاً لـ”الوطن” سجل حجم تجارة المملكة السلعية «الصادرات والواردات» 1.15 تريليون ريال في عام 2020 بواقع 657.56 مليار ريال صادرات، مقابل 492.6 مليار ريال قيمة السلع الواردة.

وحققت المملكة فائضا تجاريا بقيمة 164.9 مليار ريال خلال عام 2020، مقابل 410.43 مليار ريال في العام السابق بتراجع 59.77% على أساس سنوي، بما يعادل 245.45 مليار ريال.

وبلغ حجم تجارة المملكة السلعية 1.15 تريليون ريال في عام 2020، مقابل 1.55 تريليون ريال خلال العام السابق.