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7 مؤشرات تدل على ضعف جهاز المناعة

7 مؤشرات تدل على ضعف جهاز المناعة
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تواصل – وكالات :

قالت صحيفة تايمز أوف إنديا: إن جهاز المناعة لدينا يتكون من خلايا الدم البيضاء والعقد الليمفاوية والأجسام المضادة التي تساعدنا في مكافحة الالتهابات الخارجية.

وأوضحت أن المستويات العالية من التوتر يمكن أن تقلل من فعالية جهاز المناعة لديك وتجعلك عرضة للإصابة بالعدوى ، وكذلك الغضب المفرط .

وذكرت الصحيفة 7 مؤشرات واضحة تدل على وجود جهاز مناعي ضعيف .

العدوى المتكررة

إذا كنت تعاني من التهابات متكررة في الأذن، أو التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي المزمن، أو أكثر من التهاب رئوي أو تحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية أكثر من ثلاث مرات في السنة، فأنت بحاجة إلى التركيز على تعزيز مناعتك.

تكرار الإصابة بنزلات البرد

إذا كنت تعاني من أكثر من 2-3 نزلات برد كل عام، فأنت بحاجة إلى تعزيز جهاز المناعة لديك. أيضاً، إذا استغرقت أكثر من 2-4 أيام للتعافي، فهذه علامة على ضعف جهاز المناعة.

الإعياء

يمكن أن يجعلك نظام المناعة الضعيف تشعر بالخمول طوال اليوم بغض النظر عن مدى شعورك بالراحة. يتسبب نظام المناعة الضعيف في شعورك بالإرهاق.

مشاكل الأمعاء المزمنة

وفقًا للخبراء، فإن 70-75 ٪ من جهاز المناعة لدينا موجود في الجهاز الهضمي. وبالتالي، يمكن أن يسبب نظام المناعة الضعيف الحموضة والإسهال.

شفاء الجروح ببطء

لا يمكن لنظام المناعة الضعيف أن يولد جلدًا جديدًا بسرعة، مما يؤدي إلى شفاء بطيء للجروح.

آلام المفاصل

يمكن أن يؤدي تكرار حدوث آلام المفاصل إلى ضعف المناعة. قد تواجه أيضًا تورمًا في الوجه وتيبسًا في الأطراف، وآلاماً في المفاصل بسبب التهاب البطانة الداخلية للمفاصل.

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