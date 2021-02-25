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استشاري يوضح عاملين مهمين لانتهاء فيروس كورونا (فيديو)

استشاري يوضح عاملين مهمين لانتهاء فيروس كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري الأمراض الصدرية الدكتور صالح الدماس، وجود عاملين مهمين لانتهاء فيروس كورونا في المملكة والعالم.

وقال الدماس خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، إن العامل الأول هو السلوك البشري الذي يمكن أن يُقصر من عمر الوباء أو يُطيله، وكذلك تكون المناعة المجتمعية عبر تلقيح قرابة 70% من سكان الأرض باللقاحات المُضادة.

وأبان أنه يجب على الجميع العمل على تقليل عدد الأرواح التي يحصدها الفيروس من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب الدخول في تجمعات والحفاظ على النظافة الشخصية وارتداء الكمامات.

وأشار إلى أن مسألة استمرار بقاء الفيروس بعد تكّون المناعة المجتمعية بمختلف دول العالم أمر وارد، لكن الإصابات ستكون قليلة مثل بعض الفيروسات الأخرى.

 

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