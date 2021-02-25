اكشتوا مع اتخاذ الاحترازات.. «الحصيني» يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع بمناطق المملكة

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كشف خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس إجازة نهاية الأسبوع بالمملكة.

وتوقع الحصيني أجواء جيدة ومعتدلة نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية، وتكون باردة ليلاُ ، وذلك يومي الجمعة 14 والسبت 1442/7/15هـ”.

كما توقع الحصيني أن تميل مكة والمدينة ونجران للبرود ليلاً، فيما تميل للحرارة نهاراً، بينما تكون أجواء جازان معتدلة ليلاً حارة نهاراً.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد بدر وجدة ووسط وجنوب الشرقية وشرق المرتفعات الجنوبية والغربية هبوب رياح ‏من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار والرمال، إلا أن يصرفها الله.

وأشار إلى أنه يوم السبت تظهر سحب محدودة ومتفرقة على أجزاء من جنوب غرب ووسط وشمال المملكة، وقد تهطل بعض الأمطار – إن شاء الله – معظمها خفيفة، وذروة الموجة الباردة الجمعة والسبت.

واختتم الحصيني، تغريداته ناصحا: “اكشتوا مع اتخاذ الاحترازات الوقائية من كورونا وملابس شتوية ثقيلة في الأماكن المفتوحة”.