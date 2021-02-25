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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وبينت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي عمليات الأمن (للخريجين).

– مدير الجودة المساعد.

– مدير تنفيذي لإدارة الأصول.

– مدير أمن الفندق.

– أخصائي المنح الدراسية.

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.

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