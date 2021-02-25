وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

99 «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ».. تلاوة خاشعة ...