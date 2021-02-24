الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

صدح بالأذان لمدة 50 عاماً.. وفاة مؤذن مسجد «العبدالقادر» بالرياض

صدح بالأذان لمدة 50 عاماً.. وفاة مؤذن مسجد «العبدالقادر» بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى، المؤذن الشيخ فهد بن عبدالرحمن العبدالقادر، بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 90 عاماً قضى منها 50 عاماً مؤذناً يجلل الآذان بصوته العذب كل يوم، في جامع العبدالقادر بحي سلطانة بمدينة الرياض.

وأقيمت الصلاة على الفقيد اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، ووارى جثمانه التراب -رحمه الله-.

بدوره، أكد الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الثنيان، إمام وخطيب جامع العبدالقادر بحي سلطانة بالرياض، أن الشيخ فهد -رحمه الله- كان مثالاً في الزهد ومحبة الخير للناس ومساعدة الفقراء، حيث سمّاه بوالد المساكين من كثرة مساعدته لهم وتفقد أحوالهم.

وأوضح الشيخ “الثنيان” أنه عاصر مؤذن الجامع المتوفى لأكثر من 30 عاماً في مهمة الأذان وكان مواظباً على عمله ومتفاني في خدمة الجامع وحسن الأخلاق والسيرة، مضيفاً وكان -رحمه الله- رفيقه القرآن الكريم حيث كان حريصاً على قراءته، فكان يختم كل ليلة في رمضان، وعندما كبر سنه وضعف كان يختم القرآن كل ثلاثة أيام.

مواد ذات صلة

حريق يلتهم مركزاً تجارياً بحي العريجاء في الرياض (صور)

حريق يلتهم مركزاً تجارياً بحي العريجاء في الرياض (صور)

دهسوا أحد أفراد دوريات الأمن.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن السطو المسلح

دهسوا أحد أفراد دوريات الأمن.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن السطو المسلح

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن و3 سوريين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن و3 سوريين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج

الرياض.. إصابة 3 أشخاص جراء تسرب غاز بحي الياسمين  (صور)

الرياض.. إصابة 3 أشخاص جراء تسرب غاز بحي الياسمين  (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>