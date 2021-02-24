الأحوال المدنية توضح مزايا خدمة «التعريف الإلكتروني»

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية مزايا وأهداف خدمة التعريف الإلكترونية، والتي تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة ⁧أبشر⁩ دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب ⁧الأحوال المدنية⁩”.

ومن مزايا هذه الخدمة ما يلي:

• توفير الوقت والجهد على الوالدين

• تساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخير في إصدار بطاقة الهوية الوطنية

• الخدمة تغني عن استخدام الورق