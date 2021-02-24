الأحوال المدنية توضح مزايا خدمة «التعريف الإلكتروني»

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية مزايا وأهداف خدمة التعريف الإلكترونية، والتي تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر.
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية”.
ومن مزايا هذه الخدمة ما يلي:
• توفير الوقت والجهد على الوالدين
• تساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخير في إصدار بطاقة الهوية الوطنية
• الخدمة تغني عن استخدام الورق
خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب #الأحوال_المدنيةpic.twitter.com/W521kvzrCL
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA)February 24, 2021