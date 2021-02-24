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وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالجوف

وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالجوف
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة بسيطا الزراعية بمنطقة الجوف، اليوم الأربعاء، حادث مروري نتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، ونُقلت الحالات الحرجة لطوارئ مستشفى طبرجل وطورئ مستشفى ميقوع.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، أنها تلقت بلاغا بوقوع حادث داخل شركة الجوف الزراعية ونتج عنه إصابة واحد، وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لفرقة إسعافية واحدة بعدها تم التواصل من قبل غرفة العمليات مع المبلغ والذي افاد بوجود أربعة إصابات بالمجمل، حيث تم تدعيم الموقع بفرقتين اسعافيتين وفرقة ثالثة من جهة أخرى حيث تم التعامل مع جميع الحالات بمعالجة حالة بالموقع ونقل حالة لطوارئ مستشفى ميقوع العام وحالة لطوارئ مستشفى طبرجل العام.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جميع طالبي الخدمة الإسعافية عند طلبها بتحري الدقة عند طلب الفرق الإسعافية لا سيما بالحوادث المرورية من حيث عدد المصابين ودقة الموقع لكي لا ينعكس سلباً ويسبب في تأخر تقديم الخدمات الطبية الإسعافية.

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