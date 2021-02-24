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«الصحة» تحدد ضوابط وموعد عودة متعافي كورونا لممارسة الرياضة

«الصحة» تحدد ضوابط وموعد عودة متعافي كورونا لممارسة الرياضة
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ضوابط عودة المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) لممارسة الرياضة بعد الانتهاء من العلاج.

وتلقى حساب «الصحة 937» بموقع «تويتر»، تساؤلا من أحد المستفيدين قال فيه: «متى يرجع المتعافي من كورونا للممارسة الرياضة؟».

وأكد حساب الصحة على أن عودة المتعافين من كورونا إلى ممارسة الرياضة، يعتمد على استقرار، وتقييم الحالة الصحية، واستقرار الوضع الصحي وعدم وجود مشاكل صحية، ويمكن بعد ذلك العودة إلى ممارسة الرياضة بعد التعافي بشكل تدريجي.

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