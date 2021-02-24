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صورة مروعة.. وفاة رجل أمن وإصابة مرافقه في حادث تصادم بجازان

صورة مروعة.. وفاة رجل أمن وإصابة مرافقه في حادث تصادم بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

شهد طريق جيزان – أحد المسارحة، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع بالقرب من قرية الشعفولية؛ مما نتج عنه وقوع حالة وفاة رجل أمن وإصابة شخص آخر كان برفقته.

وتلقت غرفة العمليات في منطقة جازان بلاغًا بالحادث؛ حيث تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث وعند وصولهما والكشف على الحالات تبين وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بليغة.

واستدعى تدخل رجال الدفاع المدني لإجراء عمليات قص حديد السيارة لإخراج العالقين بداخلها، واتضح فيما بعد أن بها شخصًا متوفى وآخر لديه إصابات خطرة تم نقله إلى المستشفى.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا عن حادث تصادم على طريق جازان–أحد المسارحة بالقرب من قرية الشعفولية وفِي موقع الحادث توجد إصابات.

 وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحادث وعند وصولهما والكشف على الحالات، تبين وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة، وتم تقديم خدمة الإسعاف اللازمة للحالة المصابة، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج ونقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى.

 

 

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