وزارة الدفاع تعلن عن وظائف على برنامج المساندة الفنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، مساء اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين.

وأضافت وزارة الدفاع أن الوظائف المتاحة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية.

وتابعت وزارة الدفاع أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل وموعد وطريقة التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).