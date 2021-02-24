الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق

توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، بمختلف مناطق المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران وتكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 29 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

مواد ذات صلة

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح سطحية وتغيرات حادة في الحرارة

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح سطحية وتغيرات حادة في الحرارة

تنبيه عاجل لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع

تنبيه عاجل لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع

تنبيه من الأرصاد بشأن سحب رعدية ورياحٌ سطحية على منطقة ‏حائل

تنبيه من الأرصاد بشأن سحب رعدية ورياحٌ سطحية على منطقة ‏حائل

توقعات طقس اليوم : هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم : هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>