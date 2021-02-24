ضحية جديدة لعنف الشرطة .. مقتل أمريكي من أصول فلبينية «تحت ركبة» شرطي

تواصل – ترجمة:

قالت عائلة أمريكية – تنحدر من أصول فلبينية – في مدينة أنتيوك بولاية كاليفورنيا إن أحد أفرادها ويدعى أنجيلو كوينتو توفي نتيجة ضغط أحد ضباط الشرطة بركبته على رقبة الشاب لمدة تقارب الخمس دقائق.

ويُظهر فيديو التقطته والدة كوينتو للواقعة وهي تطالب شرطيين إثنين تكالبا فوق جسده داخل منزله قبل أن يتوقف عن التنفس بعد عدة دقائق، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وتوفي كوينتو الذي كان عسكرياً في البحرية (مارينز) عن عمر 30 عاماً بعد الواقعة بعدة أيام أثناء تلقيه العلاج في مستشفى قريب من منزله.

وكانت عائلة كوينتو، المجند السابق بالجيش الأمريكي، قد استدعت الشرطة إثر معاناته من نوبة أزمة صحية عقلية.

وقالت العائلة إن تحقيقها الخاص أثبت وفاته نتيجة الاختناق بعد فشل الشرطيين في اتباع الإجراءات السليمة في التعامل مع حالات طواريء الأمراض العقلية.

ورفعت العائلة الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد شرطة أنتيوك التي لم تنشر أي تفاصيل عن الواقعة او تفصح عن أسماء ضابطي الشرطة المتورطين بها حتى الآن.

وقال جون بوريس محامي الأسرة في مؤتمر صحفي يوم الخميس “أحد أفراد الشرطة وضع ركبته على مؤخرة رقبة كوينتو وضغطوا لأسفل لمدة خمس دقائق وأوقفوا حياته”.

وتعيد الواقعة للأذهان ملابسات مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد بعدما ضغط شرطي فوق رقبته لمدة تسع دقائق في مايو الماضي، وهي القضية التي أشعلت فتيل مظاهرات عارمة ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة .