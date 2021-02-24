الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احرص على تناولها.. نوع من الفاكهة يحمي الجلد من الخلايا السرطانية

احرص على تناولها.. نوع من الفاكهة يحمي الجلد من الخلايا السرطانية
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير طبي نشر مؤخراً عن فوائد تناول فاكهة العنب على الجلد وصحة البشرة.

ووفقا للتقرير المنشور في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن تناول العنب يمكن أن يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وتقول الدراسة التي أجريت في جامعة ألاباما بقيادة الباحث الرئيسي الدكتور كريغ إلميتس، إن المكونات الطبيعية الموجودة في العنب والمعروفة باسم البوليفينول مسؤولة عن انخفاض تلف الخلايا الذي قد ينجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

وحققت الدراسة في تأثير تناول ما يعادل 2.25 من العنب يومياً لمدة 14 يوماً على البشرة، وتم قياس استجابة جلد الأشخاص الذين خضعوا للدراسة، للأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد تناول العنب لمدة أسبوعين.

وأظهر تحليل خزعات الجلد أن حمية العنب كانت مرتبطة بانخفاض تلف الحمض النووي، وموت أقل لخلايا الجلد، وانخفاض في علامات الالتهاب التي إذا تُركت دون وقاية، يمكن أن تؤدي إلى إضعاف وظيفة الجلد ويمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد.

وقال الدكتور إلميتس: “لقد رأينا تأثيرًا كبيرًا للعنب في الحماية من ضوء الشمس وتمكنّا من تحديد المسارات الجزيئية التي يحدث من خلالها

هذا التأثير، والذي يعمل على إصلاح تلف الحمض النووي وتقليل تنظيم المسارات المسببة للالتهابات”.

وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 أمريكيين يصاب بسرطان الجلد بحلول سن السبعين، وترتبط معظم حالات سرطان الجلد بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقدر بنسبة 90٪ من حالات شيخوخة الجلد ناتجة عن أشعة الشمس.

مواد ذات صلة

أبرزها الوقاية من سرطان الثدي.. «الصحة» توضح 4 فوائد للرضاعة الطبيعية

أبرزها الوقاية من سرطان الثدي.. «الصحة» توضح 4 فوائد للرضاعة الطبيعية

لا تتجاهلها.. أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الفم والحلق

لا تتجاهلها.. أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الفم والحلق

هل إعداد الطعام بواسطة «المايكرويف» يؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟.. استشاري يوضح

هل إعداد الطعام بواسطة «المايكرويف» يؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟.. استشاري يوضح

أبرزها طرد السموم من الجسم.. فوائد صحية مذهلة لعصير القصب

أبرزها طرد السموم من الجسم.. فوائد صحية مذهلة لعصير القصب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة