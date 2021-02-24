«الموارد البشرية»: خدمة «نقل تابع منتهية إقامته» متاحة إلكترونياً.. وهذه طريقة احتساب الرسوم

تواصل – فريق التحرير :

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن خدمة “نقل تابع منتهية إقامته” متاحة إلكترونيًا.

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد الأشخاص قال خلاله أنه تابع وإقامته منتهية، وقام برفع طلب لنقل كفالة وتمت الموافقة عليه وسدد رسوم المرافقين، وتسائل إذا كانت قيمة المقابل المالي لرخصة العمل يتم احتسابها من تاريخ انتهاء الإقامة.

من جانبها، أكدت الموارد البشرية في ردها، أنه تم إتاحة خدمة نقل تابع منتهية إقامته من خلال الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أنه يتم احتساب الرسوم من تاريخ النقل.