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بشرى سارة من «الصحة العالمية» بشأن انتهاء جائحة «كورونا»

بشرى سارة من «الصحة العالمية» بشأن انتهاء جائحة «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن توقعات جديدة بشأن موعد نهاية جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان رئيس المكتب الإقليمي للصحة العالمية بأوروبا، هانز كلوج، حيث قال: إنه يتوقع انتهاء جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2022.

كما أضاف: “أسوأ سيناريو أصبح وراءنا. نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس للتو في الانتشار”، بحسب العربية نت نقلاً عن قناة “آر دي” DR التلفزيونية الدنماركية.

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن الفيروس على هذا النحو سيبقى بين الناس، ولن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود، بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط كيف سيتطور الوضع.

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