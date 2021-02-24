«الكهرباء» تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة لحمَلة البكالوريوس والماجستير

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروعها في مدينة أبها.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس نقل (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مستشار قانوني (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

– محقق قانوني (أبها): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.