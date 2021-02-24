شاهد.. جريان السيول بأحد أودية القريات

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو لجريان السيول في أحد الأودية بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.

ويظهر المقطع جريان السيول بالقرب من أحد الجبال بالمحافظة، عقب هطول الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف و جازان، عسير، الباحة.