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تراجع أسعار خام «برنت» ليسجل 65 دولاراً للبرميل

تراجع أسعار خام «برنت» ليسجل 65 دولاراً للبرميل
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 تواصل – فريق التحرير:

هبطت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إذ تسبب الطقس المتجمد في الولايات الجنوبية في الحد من طلب مصافي التكرير التي أُجبرت على الإغلاق.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 65.02 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب بواقع 13 سنتا حققتها أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة إلى 61.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت ثلاثة سنتات أمس الثلاثاء.

 

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