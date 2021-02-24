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بعد 4 شهور من اصطدامه بالأرض.. العثور على قطعة نيزك في هذه الدولة

بعد 4 شهور من اصطدامه بالأرض.. العثور على قطعة نيزك في هذه الدولة
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تواصل – وكالات:

بعد أكثر من 4 شهور من رؤية نيزك يصطدم بالأرض، أعلن المتحف الملكي السويدي للتاريخ الطبيعي أن جيولوجيين سويديين اكتشفا قطعة من بقايا نيزك تزن 14 كلغم بالقرب من بلدة إنكوبينج.

وقال المتحف: إنه يفترض أن الصخرة هي القطعة الرئيسية بعد تحطم النيزك الذي شوهد في 7 نوفمبر الماضي، حيث تم رؤية كرة نارية أضاءت في السماء لثلاث ثوانٍ.

 وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً التي يتم فيها العثور على نيزك في السويد بعد ملاحظة سقوطه.

 وقام عالم الفلك إريك ستيمبيلز، من جامعة أوبسالا، بعد ذلك بحساب الموقع التقريبي للفوهة الصدمية، والذي يقع شمال غرب ستوكهولم، حيث تم العثور على أجزاء أصغر حجماً لاحقاً.

 ويبلغ طول القطعة الرئيسية المكتشفة الآن نحو 30 سنتيمتراً، وربما تشكل الجزء الأكبر من النيزك، الذي كان يزن، وفقاً لستيمبيلز، نحو تسعة أطنان عندما دخل الغلاف الجوي.

 

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