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احذر.. هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

احذر.. هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة
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تواصل – وكالات :

ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن سرطان الرئة هو النمط غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في إحدى الرئتين أو كليهما ، وأشارت إلى أنه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة.

وأوضحت أنه يوجد مؤشران على الإصابة بالمرض الخطير من خلال طريقة التنفس.

الصفير أو الأزيز

يُعد الصفير من الأعراض الشائعة نسبيًا ويرتبط بعدد من الحالات الطبية المختلفة، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون سببه شيء أكثر خطورة، بما في ذلك سرطان الرئة.

وقد تشمل أعراض سرطان الرئة السعال الذي يزداد سوءًا أو لا يزول، مع ألم في الصدر، وضيق في التنفس مع صوت صفير، والتغيرات الأخرى التي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان مع سرطان الرئة قد تشمل نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي وتورم أو تضخم الغدد الليمفاوية وهي غدد موجودة داخل الصدر في المنطقة الواقعة بين الرئتين.

ضيق التنفس

ذكرت مؤسسة الرئة البريطانية أن الشعور بضيق التنفس يمكن أن يكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الرئة، وأوضحت المؤسسة الخيرية أن الشعور بضيق في التنفس عند القيام بالمهام اليومية هو أحد أعراض المرض.

ويمكن أن يظهر هذا الشعور بضيق التنفس أيضًا عند “الراحة”، وقد يكون ضيق التنفس مصحوبًا بألم في الصدر أو الشعور بالتعب أو فقدان الوزن غير المبرر.

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