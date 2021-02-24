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بالإنفوجراف.. 5 أعراض للإصابة بمرض «الذئبة الحمراء»

بالإنفوجراف.. 5 أعراض للإصابة بمرض «الذئبة الحمراء»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية بعض المعلومات المهمة عن مرض الذئبة الحمراء وأعراض الإصابة به.

وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر”، أن الذئبة الحمراء مرض مناعي غير معدي، لكنه يمكن أن يتلف أي جزء من الجسم مثل: (الجلد، المفاصل، والأعضاء).

وأضافت أن من مسمياته هي: “الذئبة، حمامية، لوبس، مرض الذئبة الجلدية”، مشيرة إلى وجود 5 أعراض للإصابة بهذا المرض وهى: تصلب وتورم المفاصل الإرهاق الشديد قروح في الفم والأنف ضعف وظائف الكلى طفح على الوجه أو الجسم بشكل عام.

أما عن العلاج فلم يتم اكتشاف أي علاج لهذا المرض، لكن يمكن السيطرة عليه بتغيير نمط الحياة وبعض الأدوية مثل مسكنات الألم ومضادة الالتهاب والأدوية المثبطة للمناعة و الكورتيزون.

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